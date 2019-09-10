شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية عسكرية للقوات العراقية والتحالف الدولى جنوب الموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت قيادة عمليات نينوى، اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية عسكرية للقوات العراقية فى جنوب الموصل وبإسناد جوى من قوات التحالف الدولى.
وقال مصدر فى عمليات نينوى للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، إن العمليات العسكرية بدأت وبإسناد وضربات جوية من قبل التحالف على قرية كنعوص ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل، وجزر نهرية ضمن قضاء الشرقاط بين محافظتى نينوى وصلاح الدين".
وأضافت الوكالة، أن العمليات العسكرية جاءت على خلفية تسلل عناصر من "داعش" فى هذه المناطق.
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