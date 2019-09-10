السودان يبلغ "الصحة العالمية" بظهور 4 حالات كوليرا

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، إبلاغها منظمة الصحة العالمية رسميا بوجود 4 حالات إصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال مدير الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة خالد حامد، إن 37 شخصًا أصيبوا جراء "إسهال مائي حاد"، وإن 3 منهم توفوا خلال الأسبوعين الماضيين في مناطق متعددة من الولاية الحدودية مع إثيوبيا.

وأوضح "حامد" أن نتائج فحوصات الوزارة، أكدت وجود بكتيريا مرض الكوليرا في 4 من 6 عينات، تم استلامها من مصابي النيل الأزرق.

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وذكر أنه يجري حاليًا في الولاية المذكورة استقبال وعلاج الحالات المصابة في مستشفيات "الدمازين" و"الروصيرص" و"قيسان"، فضلًا عن إنشاء عنابر للعزل.

وأشار أن وزارة الصحة الاتحادية، طلبت من منظمة الصحة العالمية، استيراد التطعيم ضد الكوليرا لحماية المواطنين.



والسبت الماضي، أعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، ولاية النيل الأزرق، منطقة كوارث طبيعية جراء السيول والأمطار المستمرة منذ الشهر الماضي.

ودعت الحركة، المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، الإسراع في "مد يد العون وإيصال المساعدات الإنسانية لإنقاذ المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.