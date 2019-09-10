وقفة بغزة رفضا للحصار والاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

شارك عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار الحصار على قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية على صيادي الأسماك في القطاع.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إلى تنظيمها "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، في مرفأ الصيادين غربي مدينة غزة، الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها شعارات منها:" لا للانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين"، و"نعم لحقوق الصيادين"، و" لا لاستمرار الحصار على غزة".

كما رددوا هتافات تطالب السلطة الفلسطينية والحكومة في غزة، بتوفير فرص عمل للعمال الفلسطينيين ودعم الصيادين.

وقال جهاد البربري، المسؤول بكتلة "الوحدة العمالية"، التابعة للجبهة الديمقراطية، في كلمة له خلال الوقفة:" نحن هنا اليوم لنعلن عن رفضنا لاستمرار الحصار الإسرائيلي والاعتداءات المتواصلة على الصيادين في عرض البحر".

وأضاف البربري:" قوات الاحتلال تعتدي يوميا على الصيادين في عرض البحر، وتمنعهم من الصيد بحرية وهذا يتنافى مع القانون الدولي".

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وشدد على ضرورة السماح للصيادين بالعمل في البحر دون مضايقات، وإدخال معدات الصيد اللازمة لهم التي تمنعها إسرائيل منذ أكثر من 13 عاما.

كما طالب البربري "السلطة الفلسطينية بإعداد خطة وطنية شاملة توفر مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في غزة، وإيجاد حلول وطنية واقعية تساعد في الحد من معدلات البطالة والفقر وتشجع الاقتصاد الوطني".

وحسب بيانات سابقة لنقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه قوارب الصيادين وتعتقل عددا منهم وتصادر مراكبهم ومعداتهم، على فترات متقاربة، أثناء عملهم في عرض البحر قبالة شواطئ غزة.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

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