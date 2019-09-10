"القسام" تعلن مسؤوليتها عن إسقاط حوّامة إسرائيلية

غزة/الخليج 365-

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح، لحركة "حماس"، الثلاثاء، أنها سيطرت على حوّامة إسرائيلية، شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، كانت تحمل جهازا لتنفيذ "مهمة".

وقالت "القسام" في بيان، نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت، إن الحوامّة، كانت في "مهمة خاصة داخل قطاع غزة".

وأضاف البيان إن الطائرة المُسيّرة كانت "تحمل كاميرات حرارية ونهارية وجهازاً معداً لتنفيذ المهمة، حيث تم التعرف على نوايا العدو وإحباطها بفضل الله تعالى".

ولم تقدم كتائب القسام، مزيدا من التفاصيل حول الطائرة والمهمة التي كانت بصدد تنفيذها.

Advertisements

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر صباح الثلاثاء، أن طائرة مُسيّرة سقطت خلال ساعات الليل في جنوب قطاع غزة، دون أن يوضح طبيعة مهمتها أو أسباب سقوطها.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه:" سقطت، في ساعات الليلة الماضية، طائرة مُسيّرة صغيرة في جنوب قطاع غزة".

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات، لجمع المعلومات الاستخبارية.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن في الأشهر الماضية عن سقوط عدة طائرات مسيرة فوق أراضي قطاع غزة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.