مارتينيز: مانشستر سيتي يملك أفضل صانع لعب في العالم

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الخليج - رويترز
وافتقدت بلجيكا القائد المصاب إيدن هازارد لكن غيابه لم يكن مؤثراً، إذ قدم المنتخب المصنف الأول عالمياً عرضاً سلساً ورائعاً ليتقدم 3-0 قبل الاستراحة.
وبعد أن حققت 6 انتصارات في 6 مباريات في المجموعة التاسعة باتت بلجيكا في حاجة إلى نقطتين فقط من مبارياتها الأربع المتبقية لتضمن مكاناً في النهائيات العام المقبل.
وقال مارتينيز: “أعتبره أفضل صانع لعب في العالم، هذا المركز هو الذي يضبط إيقاع اللعب ويمرر الكرات المتقنة ويتحمل مسؤوليات كثيرة، قام دي بروين بكل ذلك أمام إسكتلندا”.
وعبر مارتينيز كذلك عن سعادته بمشاهدة لاعبين آخرين يعوضون غياب هازارد.
وأضاف: “السعادة لا تسعني أيضاً بعد الأداء الذي قدمه اللاعبون أصحاب الخبرة خاصة في غياب إيدن هازارد”.
وتابع: “تعين عليهم أن يتحملوا قيادة الفريق وأن يضربوا المثل لبقية اللاعبين، أعتقد أن يان فيرتونن قام بهذا الدور على أكمل وجه، إنه قائد يتمتع بشخصية قوية”.
ورغم الإشادة الكبيرة تحلى دي بروين لاعب مانشستر سيتي بالتواضع.
وأبلغ الصحافيين: “لم أقدم أفضل مبارياتي، فقط قمت بواجبي، عندما تنتهي مسيرتك تبدأ في تقييم مشوارك، كل ما أفكر فيه حالياً هو الفوز بمباريات”.
ورفع الانتصار رصيد بلجيكا إلى 18 نقطة من 6 مباريات متقدمة بفارق 3 نقاط على روسيا صاحبة المركز الثاني.
وستتقابل بلجيكا مع سان مارينو في بروكسل في 10 أكتوبر (تشرين الأول).
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