المزروعي: وزير الطاقة السعودي الجديد سيعزز دور المملكة في ” #أوبك”

صحيفة الخليج الالكترونية

هنأ وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، نظيره السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان على توليه منصبه.

وقال الوزير سهيل المزروعي أن ” “على ثقة أن تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة سوف يعزز من الدور الريادي للملكة العربية السعودية في منظمة “أوبك”، مضيفاً: “لطالما كان للأمير بصمات واضحة و جهود مشكورة في تطوير الصناعة البترولية في المملكة”.

وتابع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي قائلاً: “كما لا يفوتني أن أشكر الأخ خالد الفالح على ما قدمه من جهود مشكورة ساهمت في توازن السوق البترولية عن طريق مساهمة المملكة العربية السعودية في صياغة ودعم اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة “أوبك” و الدول من خارجها، و كل التوفيق للأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.