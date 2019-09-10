الخليج - واس أكد مدير عام معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عزام بن محمد الشويعر أن من نعم الله على هذه البلاد المباركة أن شرف حكامها بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمة كتابه الكريم.

وقال في تصريح له بمناسبة إقامة الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الحادية والأربعين في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة غدًا: إن هذه الرعاية الملكية الكريمة نابعة من إدراك القيادة الرشيدة بأن كتاب الله تعالى القرآن العظيم هو صمام الأمان لهذه البلاد المباركة فبه يحفظ الله عليها عقيدتها وثرواتها وأمنها.

وأضاف أن: المسابقة التي تجاوزت الأربع عقود تأتي على قمة مسابقات القرآن الكريم في العالم الإسلامي، وتهدف إلى تشجيع الموهوبين في حفظ كتاب الله ورعايتهم، واستفاد منها أعداد كبيرة من مختلف الدول ما زالوا يحملون كل ودٍّ واحترام لهذه الدولة المباركة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير معهد الأئمة والخطباء: الرعاية الكريمة لمسابقة الملك عبدالعزيز نابعة من العناية بكتاب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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