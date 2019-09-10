تجنب ارتكابها .. تصرفات تدمر فرص العمل الجديدة

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

حالة من التوتر والقلق والغضب أيضاً تسيطر على الكثيرين عندما يتعرضون للفصل من عملهم، الأمر الذي يجعلهم يرتكبون في بعض الأحيان العديد من التصرفات الخاطئة التي ينصح بتجنبها، لما لهذه الأمور من تأثير سلبي على مستقبلهم الوظيفي فيما بعد.



وفي التقرير التالي يلقي موقع "theladders" الأمريكي المختص في البحث عن الوظائف، الضوء على مجموعة من التصرفات التي ينصح بتجنب ارتكابها بعد الفصل من الوظيفة.

1- لا تتحدث مطلقا عن مديرك السابق

عند الفصل من وظيفتك ومحاولة العثور على أخرى جديدة، ينصح بتجنب الحديث بشكل سلبي وهجومي عن شركتك أو مديرك السابق، لأن التحدث بشكل سيئ عن صاحب عملك القديم يمكن أن ينعكس عليك أمام أصحاب العمل المحتملين المستقبلين، لأن هذا الأمر يظهرك بأنك شخص غير ممتن وغير ناضج وغير أمين.

بالإضافة إلى أن الكثير من الأشخاص أحياناً ما يقعون في فخ نشر مشاكلهم أو شكواهم مع رؤسائهم السابقين على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب تذكر أن أصحاب العمل المستقبليين، قد يكونون قادرين على رؤية ما تنشره من تجارب سلبية مع أرباب العمل السابقين، ما قد يؤثر على رغبتهم في توظيفك في المستقبل.

2-لا للانتقام

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أحياناً ما يدخل بعض الأشخاص في حالة من الغضب الشديد بعد قرار فصلهم من العمل، فيجدون أنفسهم يقومون ببعض التصرفات المتسرعة، انتقاماً من الشركة وأصحابها، مثل الدخول في مشاجرات مع الزملاء أو سرقة المعدات المكتبية، وما إلى ذلك من الأمور الخاطئة للغاية التي ينصح بتجنبها تماماً، إذ سيزيد الموقف سوءاً وسينهي أي جسور اتصال مع الشركة القديمة.

لذا ينصح بأن تبقى على علاقة جيدة مع أصحاب شركتك القديمة حتى بعد الفصل منها، لأنه من المحتمل أن يطلب أرباب العمل المستقبليون من رؤسائك القدامى، بعض الملاحظات عنك وعن أدائك الوظيفي قبل أن يقرروا تعيينك لديهم.

3-تجنب الكذب وكن صريحا

عند البحث عن وظيفة جديدة بدلاً من التي فصلت منها، فإن قول الحقيقة يعد من أفضل التصرفات التي يجب أن تتبعها عند إجرائك لمقابلة العمل، والتي يمكن أن يكون من ضمن أسئلتها، سبب تركك لوظيفتك السابقة، وهنا ينصح بأن تكون صريحاً وتجنب الكذب وأشرح الجانب الذي يخصك، وبالطبع دون إلقاء اللوم على أحد، والوعد بتقديم الحلول لمنع حدوث الأخطاء نفسها في المستقبل مرة أخرى.

4-لا تستلم ولا تشك في قدراتك

قد يبدو الفصل من الوظيفة للكثيرين، بمثابة نهاية العالم، فيصابون بالإحباط والشك في قدراتهم، كلها أحاسيس طبيعية، لكن في حقيقة الأمر، ترك الوظيفة لا يحدد من أنت كشخص، لذا يجب أن تعطي نفسك الوقت الكافي للتخلص من هذه المشاعر، والأهم، لا تدع هذا الأمر يعرقل مستقبلك، بل يجب عليك ترتيب أولوياتك وأخذ الوقت اللازم لجمع نفسك وإدراك أن الفصل من العمل، لا يعني بالطبع أنك شخص غير مؤهل، بل يجب عليك البحث عن الفرص التي تتناسب مع مهاراتك وشغفك.

كما يمكن استغلال فترة البحث عن وظيفة جديدة، في إنهاء دورات تدريبية تطور بها مهاراتك، بالإضافة إلى تحسين ملفك الوظيفي ثم التقدم للوظائف التي تناسبك.