التدخين يؤثر على نظام مراقبة مستويات ضغط الدم

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة حديثة عن أن التدخين قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ويضعف نظام تحكم الجسم في الضغط.



وتوصلت الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد بنسلفانيا للعلوم الطبية والتحريرية، إلى أن جسم الإنسان مزود بنظام يراقب مستويات ضغط الدم باستمرار ويحافظ على ضغط دم صحي، وحال انخفاضه تستجيب أعصاب (MSNA) وتعيد ضغط الدم إلى مستوياته الطبيعية.

وأشارت الدراسة، التي نشرت في العدد الأخير من دورية (Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology) العلمية، إلى أن حال ارتفاع ضغط الدم عن المستوى الطبيعي؛ فإن هناك نظاما يسمى (baroreflex) يساعد الجسم على تصحيح حالة ارتفاع ضغط الدم.

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أُجريت الدراسة على 60 شخصا، من بينهم 18 مدخنا و42 غير مدخن، ولم يكن أي منهم مصابا بارتفاع ضغط الدم، وقاس الفريق نشاط النظام المسؤول عن ضبط ضغط الدم لدى المشاركين، ومعدل ضربات القلب وضغط الدم الانبساطي والانقباضي.

ووجد الباحثون أن التدخين أثر على نظام مراقبة مستويات ضغط الدم (MSNA)، وجعله يقدر مستويات ضغط غير صحيحة أدت لارتفاع في ضغط الدم لدى المدخنين، إضافة لتأثيره على آلية (baroreflex) أيضا، مقارنة بغير المدخنين.

وتوصل الباحثون إلى أن الاضطراب في نظام مراقبة مستويات ضغط الدم (MSNA) أدى لارتفاع ضغط الدم بمقدار الضعف، مقارنة بغير المدخنين.

يتسبب ضغط الدم المرتفع في مضاعفات صحية خطيرة، منها الأزمات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية، والإصابة بقصور في عمل الكلى.