تعرف على أحد أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
حذر الدكتور حسام موافي أستاذ أمراض الباطنة والقلب والحالات الحرجة بطب قصر العيني، بالقاهرة، من الإفراط في تناول الملح، باعتباره أحد أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وتؤدي زيادة كمية الملح في الجسم إلى احتباس الماء في الجسم، وبالتالي زيادة حجم الدم وارتفاع الضغط معه، كما أن وجود كميات كبيرة من الملح في الدم يؤدي إلى خلل توازن المعادن والهرمونات في الجسم، ما يؤثر على العديد من العمليات الحيوية خاصة التي تعتمد على تنظيم كهرباء الجسم، التي تدخل في عمل الأعصاب.
ويستخدم الملح لإضافة نكهة وطعم للعديد من الأغذية، بالإضافة إلى وجوده كمكون طبيعي في العديد منها.
وتتركز الأملاح في ملح الطعام، والأغذية المصنعة، والأجبان، والبيض، والجوز، والخبز والحبوب، واللحوم والأسماك المدخنة، والمخللات، كما يوجد الملح بتركيز عالٍ في الأغذية المعلبة.
ونصح "موافي" بقياس الضغط كل شهرين، مؤكدا عدم وجود أي خطورة من ارتفاع الضغط ما دام المريض منتظما في العلاج والمتابعة مع الطبيب.
وقال إن الضغط يعد من "الأمراض الصامتة" ويُطلق عليه "القاتل الصامت"، حيث يتم اكتشافه بالصدفة، موضحا أن ما بين كل 3 أشخاص هناك مريض بضغط الدم وهي نسبة مرتفعة جداً.
وأوضح أن "ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى خلل في وظائف الكلى، والعكس صحيح، وأي خلل في وظائف الكلي يسبب ارتفاع ضغط الدم".
ومن أعراض الضغط المرتفع الصداع في مؤخرة الرأس أو أمام الأذن، بينما توجد حالات لا تكتشف المرض إلا مع حدوث مضاعفات كالذبحة الصدرية، والفشل الكلوي، وضيق الشريان التاجي، وأيضاً تظهر مضاعفاته على المخ والكلى والقلب والعين والأطراف.
وعلاج الضغط يختلف من حالة إلى أخرى، فالطبيب وحده هو من يساعد المريض للوصول إلى العلاج المناسب لحالته، لذلك نجد نصف مرضى الضغط يأخذون علاجا غير مؤثر.
وحذر موافي من زيادة أو تقليل الجرعة دون الرجوع إلى الطبيب، قائلا: "من الممكن أن يؤدي ذلك بالمريض إلى الوفاة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.