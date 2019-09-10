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قال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية خلال إفادة في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن لاجئين أفارقة يقيمون بمراكز احتجاز في ليبيا في ظل ظروف بائسة سيُنقلون إلى رواندا بموجب اتفاق جرى التوصل إليه مع كيجالي والاتحاد الأفريقي، بحسب "رويترز".
© AP Photo / Matthias Schrader
وأضاف أن "مجموعة أولى من 500 لاجئ ستغادر ليبيا إلى رواندا في الأسابيع المقبلة من بين نحو 4700 بموجب آلية ترحيل جديدة".
وتابع: "آلية النقل الجديدة سيساهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي، إنها بمثابة طوق نجاة".
وبحسب بيانات المفوضية، يوجد 19 مركز احتجاز رسميا خاضعا لسيطرة السلطات الليبية، حيث يحتجز بشكل تعسفي نحو 5000 لاجئ ومهاجر.
ورحبت المفوضية الشهر الماضي بإعلان ليبيا أنها "ستغلق" ثلاثة من مراكز الاحتجاز الخاصة باللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.
وتمكنت المفوضية في إبريل/ نيسان الماضي من إجلاء 325 لاجئا أفريقيا من مركز احتجاز بجنوب طرابلس في ظل تصاعد العنف.
كانت هذه تفاصيل خبر "مفوضية اللاجئين" تتوصل لاتفاق لإجلاء طوعي للاجئين من مراكز احتجاز في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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