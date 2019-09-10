دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مئات التطبيقات ستدعم هاتف سامسونج جالكسي فولد مع إطلاقه

سامسونج تعاونت مع مئات المطورين والشركات التقنية لتطوير تطبيقاتها لتكون ملائمة لهاتف جالكسي فولد ومنح المستخدم تجربة مفيدة عند إطلاقه.

عند الرغبة بتحقيق أي نجاح لجهاز جديد، فإن توفير تجربة نظام مريحة يعتبر السبيل المثالي لذلك بعيدًا عن المكونات الداخلية له، لذلك فإن التطبيقات والبرامج ضمن نظام التشغيل تُعد العامل الأهم في جذب المستخدمين لا سيما عند توفر أجهزة شبيهة في السوق، وهو ما قامت به سامسونج وفقًا لما نشرته على موقعها الرسمي.

حيث أعلنت سامسونج عن أن هاتفها جالكسي فولد سيلقى دعم مئات التطبيقات المميزة على متجر جوجل بلاي وبشكل كامل، فقد قامت بالعمل مع العديد من المطورين والشركات التقنية الكبيرة لتطوير تجربة مثمرة لخدمة المستخدم وتحقيق أكبر استفادة من التطبيقات عند استخدامها على الهاتف القابل للطي.

وتضم الشركات التي ستقدم كامل الدعم للهاتف؛ شركات مثل سامسونج نفسها، مايكروسوفت، فيس بوك، أمازون، تويتر، سبوتيفاي، جوجل، وغيرها.

وتشمل هذه التطبيقات تطبيق فيس بوك الرئيسي، تويتر، برايم فيديو، سبوتيفاي، مايكروسوفت أوفيس، VSCO، iHeartMedia، App in the Air، والمزيد.

ويأتي ذلك مع إطلاق نظام أندرويد 10 والذي سيعزز بدوره تجربة المستخدم مع الهواتف القابلة للطي التي ترغب جوجل بإثرائها.

Advertisements

حيث أن نظام أندرويد 10 يتيح للمستخدمين تغيير حجم التطبيقات كما يرغبون، وبنفس الوقت يعمل على تحول وضعية التطبيقات مباشرة عند تغيير شاشة الاستخدام بتحويلها من الشاشة الكبيرة إلى الصغيرة والعكس.

وبطبيعة الحال، ستُظِهر التطبيقات التي تقدم الدعم لهاتف سامسونج جالكسي فولد علامة للمستخدمين على متجر جوجل بلاي.

المصدر:

Samsung

التدوينة مئات التطبيقات ستدعم هاتف سامسونج جالكسي فولد مع إطلاقه ظهرت أولاً على عالم التقنية.