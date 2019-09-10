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بعد فترة طويلة من الانتظار، ستبدأ مستندات جوجل بإظهار عداد الكلمات أسفل الصفحات أثناء الكتابة على طريقة مايكروسوفت وورد.
بدأت خدمة مستندات جوجل بإظهار عداد الكلمات أثناء الكتابة أسفل الصفحات، وذلك في خطوة مهمة من الشركة لتسهيل وصول المستخدمين إلى العدد المكتوب بدلًا من الدخول المتكرر لخيارات القائمة لمعرفة عدد الكلمات في المستند.
وبهذا، فإن عداد الكلمات يظهر على أسفل يسار الصفحة ليزود المستخدمين بعدد الكلمات أثناء الكتابة بسرعة وبالوقت الفعلي للعمل.
لتفعيل الميزة:
- الذهاب إلى خيار أدوات “Tools” في القائمة.
- اختيار إظهار عدد الكلمات أثناء الكتابة “Display word count while typing”.
- سيظهر عدد الكلمات في أسفل يسار الصفحة عند التفعيل في صندوق صغير.
المصدر:
G Suite Updates
التدوينة مستندات جوجل تبدأ إظهار عدد الكلمات أسفل الصفحة أثناء الكتابة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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