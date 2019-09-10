شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: اتفاق على إجلاء لاجئين أفارقة من ليبيا إلى رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن لاجئين أفارقة يقيمون بمراكز احتجاز في ليبيا في ظل ظروف بائسة سيُنقلون إلى رواندا بموجب اتفاق جرى التوصل إليه مع كيجالي والاتحاد الأفريقي.

وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية خلال إفادة في جنيف إنه سيتم إجلاء مجموعة أولى تضم 500 لاجئ من منطقة القرن الأفريقي خلال الأسابيع المقبلة من بين 4700 مهاجر يُقدر أنهم محتجزون في ليبيا بمقتضى "آلية نقل" يساهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي.

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وقال "إنها بمثابة طوق نجاة".