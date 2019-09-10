شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تشاورى لوزراء الخارجية العرب قبل انعقاد مجلس الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق الدورة العادية الـ 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وتم خلال الاجتماع التشاورى مناقشة القضايا والبنود المطروحة على جدول الأعمال، كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا المهمة التى يتناولها الوزراء فى اجتماع مجلس الجامعة الذى سيعقد فى وقت لاحق اليوم.

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