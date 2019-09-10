شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتهم أمريكا بتعطيل اتفاق "المنطقة الآمنة" فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعطل تنفيذ اتفاق لإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا. Advertisements وقال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في أنقرة إن نهج الولايات المتحدة في اتفاق المنطقة الآمنة غير مرض مضيفا أن الخطوات التي اتخذتها "شكلية" فحسب.

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