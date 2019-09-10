شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عراقى: سنمنح الحكومة الدعم للتعاقد على شراء منظومة "إس 400" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية فى العراق بدر الزيادى، اليوم الثلاثاء، أن تنوع مصادر التسليح وعدم حصره بدولة واحدة سيكون مصدر القوة للعراق، لافتا إلى أن مجلس النواب سيمنح الحكومة، الدعم والشرعية والقوة، للتعاقد على شراء منظومة "إس 400 " المتطورة للدفاع الجوي.

وقال الزيادى، فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية، "لدينا رؤية واضحة ترتكز على أن يكون هناك تنوع فى مصادر التسليح للقوات المسلحة، بهدف عدم السماح لأى جهة بالتحكم بقرارات العراق، وتسمح بانتهاك سيادته".

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وأضاف، أن "الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لم يكن لها دور فى حماية أجواء البلاد، حين خرقت طائرات معادية من الخارج أجواءنا وضربت أهداف داخل العاصمة".

وأشار إلى أن "العراق دولة سيادية، ومن حقها الاستعانة بدولة لديها منظومة دفاع جوى متطورة تحفظ سيادة البلد وتمنع الخروقات المستقبلية"، لافتا إلى أن هناك رغبة بالتعاقد على شراء منظومة "إس 400" المتطورة سواء من روسيا أو من أى دولة أخرى بحسب الاتفاقيات والتعاقدات الأنسب للعراق.