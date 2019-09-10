شكرا لقرائتكم خبر عن سفير نيجيريا بالسعودية يزور مركز التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار عيسى محمد دودو، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة السعودية، والوفدُ المرافق له، مركزَ التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب فى الرياض.

كان فى استقبال دودو، الأمين العامُّ لمركز التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب المكلَّف، اللواءُ الطيار الركن محمد المغيدى، ومسؤولو التحالف، حيث استعرض الجانبان سُبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العَلاقات بين الطرفين، وفقًا لما نشرته صحيفة الجزيرة السعودية.

واستمع السفير خلال الزيارة لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامى، ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرى)، والدور الذى يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء فى التحالف وتكثيفها.

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وناقش الطرفان فى الاجتماع، العديد من القضايا المتعلقة بمستجدَّات محاربة الإرهاب الإقليمية والدَّولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وسلط اللواء المغيدى، الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به جمهورية نيجيريا الاتحادية، بوصفها دولة عضوًا في التحالف، مؤكداً أهميةَ توطيد العَلاقة وتضافُر الجهود ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين، التى من شأنها أن تدعمَ الجهود المبذولة فى محاربة التطرف العنيف والإرهاب.