شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوى روسى يستهدف شمال غرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن)، بأن طائرات حربية روسية، اليوم الثلاثاء، استهدفت بغارتين مواقع لفصائل فى شمال غربى سوريا، بقصف جوى هو الأول على المنطقة منذ بدء وقف إطلاق النار فيها قبل 10 أيام.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن القصف وقع فى منطقة الكبانى فى ريف اللاذقية الشمالى الشرقى المحاذى لإدلب.

وأضاف، أنه "ليس واضحا ما إذا كان القصف يعنى انتهاء الهدنة السارية" منذ نهاية أغسطس الماضى أو أنه سيبقى محدودا.

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وبدأ سريان وقف لإطلاق النار فى إدلب ومحيطها، والذى أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق أغسطس الماضى، حيث انسحبت بموجبه الطائرات الحربية عن الأجواء من دون توقف الخروقات.

وتنتشر فى ريف اللاذقية الشمالى الشرقى، فصائل مسلحة عدة بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب التركستانى.