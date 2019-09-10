شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة 1347 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة، ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1347 لاجئا سوريا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، بينهم 355 لاجئا (107 نساء و181 طفلاً) عادوا من لبنان، عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و992 لاجئا (298 امرأة و506 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسى، اليوم الثلاثاء، أن 16 نازحا عادوا أيضا خلال 24 ساعة إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

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وأضاف البيان، أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السورى قام خلال 24 ساعة، بتطهير أراضى مساحة 2.3 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.

وأشار البيان، إلى تعمير 5 منازل ومحطة فرعية للطاقة الكهربائية وروضة أطفال ومخبز خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.