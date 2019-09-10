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وزارة المالية السعودية تنظم أولى جلسات مبادرة ديوانية المعرفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نظمت وزارة المالية في مدينة الرياض اليوم أولى جلسات مبادرة "ديوانية المعرفة"، بحضور عدد من المختصين في القطاعين المالي والاقتصادي ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

 

وخلال افتتاح الجلسة عرض فيلم وثائقي عن تقنية سلسلة الكتل (Blockchain)، ثم رحب رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح  بالحضور، مشيراً إلى أن مبادرة ديوانية المعرفة تهدف إلى الإثراء المعرفي المتخصص عبر سلسلة حلقات وجلسات نقاشية، لتعزيز التواصل والشراكة المعرفية، ومواكبة التوجه العالمي الجديد، وكذلك تعزيز الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني.

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وبين الفريح أن وزارة المالية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى أن تكون نافذة معرفية لإطلاع المهتمين والمختصين على أحدث التقنيات والتطورات في القطاع المالي.

 

عقب ذلك استعرض مدير الأبحاث في شركة جارتنر للأبحاث التقنية فابيو تشيسيني مفهوم تقنية Blockchain وأبرز تطبيقاتها، ثم استمع الحضور لعدد من التجارب المحلية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث استعرض تجربة وزارة الداخلية من خلال مبادرة "فرجت"، والهيئة العامة للجمارك بالإضافة لتجربة مصرف الراجحي، حيث استعرضت التجارب أهم المبادرات المعتمدة على التقنيات الناشئة، ومنها سلسلة الكتل Blockchain لزيادة الكفاءة وتحسين تجربة المستفيدين.

 

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