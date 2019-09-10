شكرا لقرائتكم خبر عن مركب ألمانى ينقل 34 مهاجرا إلى سفينة الإنقاذ قبالة الساحل الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نقل مركب شراعى ألمانى 34 مهاجرا، بينهم سيدات وطفل واحد، كان قد أنقذهم بنجاح، إلى السفينة الإنسانية "أوشن فايكنج" فى المياه الدولية بشمال ليبيا رغم العواصف الرعدية.

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وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العملية تمت قرب حقول بوريا النفطية الواقعة على بعد حوالى 65 ميلا بحريا من الساحل الليبي.

وكانت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" قد أنقذت أول مهاجرين لها فى البحر المتوسط، قبالة ساحل ليبيا، الجمعة الماضية، كما أبحرت من مرسيليا مساء الأحد، بحثا عن المهاجرين يتعرضون لمحنة قبالة ليبيا.