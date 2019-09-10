شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالأزمة مع إيران بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعا وزاريا لها اليوم الثلاثاء بالقاهرة برئاسة أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية فى الإمارات وبمشاركة الدول الأعضاء فى اللجنة (مصر والسعودية والبحرين)، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى وقت لاحق اليوم .

واستعرضت اللجنة تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدى لتدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول العربية سياسيا واقتصاديا وإعلاميا.

كما أعدت اللجنة بيانا حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار رفعته إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب فى دورتهم الجديدة ضمن بند "التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية".