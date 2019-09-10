الشاي الأخضر يتميز بالفوائد الصحية والجمالية المدهشة

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

نتعرف خلال السطور المقبلة على على فوائد الشاي الأخضر للبشرة، ووصفات استخدامه.



فوائد الشاي الأخضر للبشرة

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على الحماية من التعرض إلى التجاعيد التي تظهر على البشرة وعلامات تقدم السن، بالإضافة إلى أنه يقلل من البقع الناتجة عن التعرض إلى أشعة الشمس.

يعد الشاي الأخضر من الأعشاب المهمة للبشرة الدهنية، حيث إنه يحتوي على خصائص تساعد على غلق المسام، بالإضافة إلى التقليل من إفرازات الدهون، ما يساعد على جعل البشرة الدهنية مثالية.

بفضل مضادات الميكروبات التي توجد بالشاي الأخضر، فإنه يساعد على القضاء على حب الشباب والرؤوس السوداء التي تصيب البشرة.

يساعد الشاي الأخضر على الحماية من أشعة الشمس وتأثيرها على البشرة، بالإضافة إلى أنه يساعد على التقليل من الإحمرار الذي يظهر على الجلد عند التعرض للشمس.

الشاي الأخضر مميز في تجديد خلايا البشرة، والتخلص من الجلد الميت والدهون الزائدة، ما يساعد على تفتيح البشرة وجعلها تتمتع بالنضارة والحيوية.

يستخدم الشاي الأخضر في التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات التي تظهر أسفل منطقة العين.

يساعد على جعل البشرة صحية حيث إنه يساعد على التخلص من السموم التي توجد بها، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من الندوب التي تظهر على البشرة، وجعلها مرنة وناعمة.

وصفة الشاي الأخضر لعلاج حب الشباب

نحضر أوراق الشاي الأخضر ويتم وضعها في الماء المغلي.

يضاف إليها ثمرة من الخيار المفروم وملعقة من العسل، وتقلب المكونات جيدا وتترك حتى تبرد.

يوضع الخليط على البشرة وخاصة الأماكن المصابة بحب الشباب.

يترك على البشرة لمدة نصف ساعة.

Advertisements

تغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر وتجفف برفق.

وصفة الشاي الأخضر لعلاج التجاعيد:

يتم خلط ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر المفروم مع 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

نضيف إليهم ربع ملعقة صغيرة من الكركم، وتقلب المكونات معا حتى تمتزج.

يوضع الخليط على الوجه والرقبة، ويترك على البشرة لمدة ثلث ساعة.

تغسل البشرة بالماء الفاتر، ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

الشاي الأخضر لعلاج التجاعيد

تونر الشاي الأخضر لنضارة البشرة:

يتم خلط 2 كوب من مغلي الشاي الأخضر، ويضاف إليهم قطرات من أحد الزيوت العطرية.

نضع الخليط في زجاجة يوجد بها مضخة وتغطى جيدا.

يتم استخدامها من خلال الرش على الوجه مرتين في اليوم، ما يساعد على الحصول على بشرة صحية ونضرة.

الشاي الأخضر لتفتيح البشرة

وصفة الشاي الأخضر لتفتيح البشرة:

يتم غلي ملعقة من الشاي الأخضر في نصف كوب من الماء.

نحضر وعاء ونضع به 3 ملاعق من دقيق الأرز المطحون وموزة مهروسة، ويضاف إليهم مغلي الشاي الأخضر.

تقلب المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نضع العجينة على البشرة، وتفرد ويتم تركها لمدة ثلث ساعة.

تشطف البشرة بالماء الفاتر، ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على بشرة فاتحة.