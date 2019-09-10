طريقة فعالة للتخلص من الوزن الزائد

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كل من يبحثون عن طريقة فعالة للتخلص من وزنهم الزائد، قد يجدون مبتغاهم في هذا الأمريكي، الذي يدعى جاريد سكلار، ونجح في التخلص من 43 كيلوجراما من وزنه بفضل نظام الصيام المتقطع، الذي يمكّنك من تناول كل ما تحب لكن ضمن أوقات محددة.



كان جاريد (27 عاما) شخصا عاديا يعمل بمجال المبيعات في ولاية كاليفورنيا، يعود من العمل ليتوجه إلى الثلاجة الممتلئة بأنواع مختلفة من البيتزا من مطاعم مختلفة، ثم يجلس للراحة ومشاهدة التليفزيون بعدما استنفد كل طاقته في العمل.

في مايو 2018، كان جاريد يزن 129 كيلوجراما، وفي كل مرة كان يغسل فيها ثيابه، كانت تبدو كأنها تصغر حجما، لكنه استوعب حقيقة الأمر، فقياساته هي التي تزيد وليس العكس.

لم تكن القياسات وحدها ما يؤرق جاريد؛ إذ كان يفتقد الألعاب التي لعبها عندما كان مراهقا إلى جانب التاريخ المرضي لعائلته مع أمراض القلب؛ لذا قرر هو وصديقته سامانثا ماكدونالد تغيير نمط حياتهما.

فكر جاريد وسامانثا في هذا الأمر كثيرا دون اتخاذ أي خطوة، لكنهما كانا عاقدين العزم هذه المرة؛ إذ لم يرد أي منهما الشعور بالندم على عدم القيام بتغييرات نحو حياة أكثر صحة.

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اختار الاثنان نظام الصيام المتقطع، وحددا توقيتا معينا لبدء وانتهاء تناول الطعام، ليكون من الساعة 12 مساء حتى 8 مساء، لتكون الـ16 ساعة المتبقية عبارة عن صيام عن الطعام، وهذا ما ساعدهما على التخلص من عادة تناول الطعام في وقت متأخر.

أصبحت خيارات الطعام تذهب لأنواع صحية أكثر، مثل البروتين والخضار بدلا من البيتزا، والزبادي اليوناني بدلا من الآيس كريم، وكان المميز في الأمر أن جاريد أحب تلك الخيارات الصحية، لكن بالطبع أحيانا كان يواجه صعوبات في التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية، وأيضا كانت سامانثا تعاني من ضعفها تجاه الطعام، لكن في الوقت نفسه كانت متحمسة لممارسة التمارين الرياضية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ورغم أن الاثنين كانا يساعدان بعضهما بعضا، كانت خياراتهما المتعلقة بالرياضة مختلفة؛ إذ اختار كل واحد فيهما المسار الأنسب له. كان جاريد يتدرب 6 أيام في الأسبوع لمدة 45 دقيقة يوميا بعد مراجعة طبيبه لأنه كان يعاني من مشكلة مزمنة في الركبة، أما سامانثا فاختارت الذهاب لأحد الأماكن التي تقدم تدريبات تعرف باسم (هيت/ HIIT).

ثم اتجه الاثنان لتقليل كميات الكربوهيدرات واستبدال اللحوم الحمراء بأنواع أخرى مثل الأسماك والدجاج؛ إذ أصبحا أكثر وعيا بشأن ما يتناولونه، ويحاولون اتخاذ قرارات تتعلق بتناول أطعمة أكثر صحة خلال الثمان ساعات لتناول الطعام.

في أول شهر، فقد جاريد 6.8 كيلوجرام باتباع نظام الصيام المتقطع وتمرين ركوب الدراجة؛ فكانت الموسيقى وعدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها دافعا له للاستمرار. وإلى جانب هذا الدافع، كان هناك سبب آخر جعله يمضي في طريقه دون توقف، وهو خضوع أحد أقاربه لعملية جراحية.

وقال جاريد: "عندما ترى شخصا في المستشفى يمر بهذا الأمر، تفكر بينك وبين نفسك أنك لا تريد لهذا أن يحدث لك، وتريد منع حدوثه لأي شخص آخر"، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعله يواصل فقدان الوزن الزائد من أجله ومن أجل الجميع من حوله.

وبالفعل، خلال فترة من 6 لـ7 أشهر فقد 43 كيلوجراما، ليتحول الأمر إلى تجربة ناجحة تجعل أحد المدربين يطلب منه أن يصبح مدربا بتدريب ركوب الدراجة. وبالنسبة لسامانثا، فقدت 5.4 كيلوجرام، وتحب شعور تمتعها بمزيد من القوة.