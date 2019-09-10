- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
نجح علماء أمريكيون في تطوير روبوت صغير يشبه الدودة لعلاج مرضى السكتة الدماغية عن طريق إزالة انسداد الأوعية الدموية وتوصيل الأدوية مباشرة إلى الدماغ.
ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن أنه يتم توجيه السلك بعرض 0.5 مم عبر الجسم باستخدام الحقول المغناطيسية التي يمكن التحكم فيها بالكمبيوتر.
وعلى الرغم من أنه لم يتم اختباره على مريض بشري بعد، فإن العلماء أثبتوا نجاح التجربة في نموذج بالحجم الطبيعي للمخ.
وأعرب العلماء عن أملهم في استخدامه يوماً من الأيام لعلاج الأشخاص الذين يعانون من نزيف أو انسداد يهدد حياتهم في المخ وتسريع العلاج لإنقاذ اللحظات الحيوية. ويمكن توجيه الخيوط الآلية "الشبيهة بالديدان" ويبلغ طول بضعة سنتيمترات، عبر الجسم لإيصال الأدوية مباشرة إلى الدماغ أو لإزالة الانسداد.
وذكر العلماء أن الروبوت مصنوع من مزيج مرن من النيكل والتيتانيوم ومغطى بهيدروجيل تشحيم يساعده على الانزلاق عبر أنابيب ضيقة دون إتلاف الأنسجة. ويمكنه نقل العقاقير إلى موقع إصابة الدماغ أو أن يكون مزودا بليزر لتحطيم أي جلطات توقف تدفق الدم.
ويمكن لمثل هذا الجهاز أن يقلل من الوقت الذي يستغرقه الأطباء لإزالة انسداد في المخ في حالة حدوث سكتة دماغية ليحصل مرضى السكتة الدماغية على العلاج بشكل أسرع وتزداد فرص بقائهم على قيد الحياة.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير روبوت صغير يشبه الدودة لعلاج مرضى السكتة الدماغية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.