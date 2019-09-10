دراسة: شاي عرق السوس قد يؤدي إلى مخاطر صحية كثيرة

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة أمريكية حديثة عن أن شاي عرق السوس، والذي يتم استخدامه على نطاق واسع لخصائصه العشبية، قد يؤدي إلى مخاطر صحية كثيرة أبرزها ارتفاع ضغط الدم.



وأوضحت الدراسة أن تناول منتجات تحتوي على خلاصة جذر عرق السوس يمكن أن ترفع ضغط الدم وتسبب احتباس الماء، كما أنها تخفض مستويات البوتاسيوم إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة.

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وقال الدكتور جان بيير فليت، المتخصص في طب الأعصاب بكلية الطب جامعة "نيويورك"، "إن الكميات المفرطة من بعض المنتجات العشبية يمكن أن تكون لها آثار جانبية ضارة.. كما يمكن للمنتجات التي تحتوي على خلاصة جذر عرق السوس أن ترفع ضغط الدم وتسبب احتباس الماء وتخفض مستويات البوتاسيوم إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة".

ونشرت مجلة الجمعية الطبية الكندية أن رجلا يبلغ من العمر 84 عامًا زار قسم الطوارئ للحالات التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، وتبين أن حالته ناجمة عن تناول مشروب عرق السوس، وكان يعاني من التعب وصداع وحساسية خفيفة وألم في الصدر واحتباس السوائل، وكشف المريض، الذي كان لديه تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، أنه كان يشرب كوبًا أو كوبين يوميًا من مشروب عرق السوس لمدة أسبوعين قبل ذلك.

ودعا الدكتور فليت الأطباء إلى التفكير في فحص جذر عرق السوس بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذي يصعب السيطرة عليه، وهو ما نصحت به الدراسة أيضا.