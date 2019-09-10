العشرات من الكلاب في النرويج يصابون بمرض غامض

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أصيب العشرات من الكلاب في النرويج بمرض غامض وقاتل أحيانا، ما يثير قلق مربيهم الذين طلب منهم تجنب اختلاط حيواناتهم مع بعضها بعضا.



وأفاد المعهد النرويجي للطب البيطري، الإثنين، بأن 200 كلب تقريبا أظهرت الأعراض نفسها وهي الإسهال والقيء والتلاشي، خلال الأسابيع الأخيرة، وتوفي منها نحو 25 كلبا.

وقال اسله هاوكاس، الناطق باسم المعهد: "هذا لا يعني بالضرورة أن الكلاب تعاني من المرض نفسه؛ لأن هناك أمراضا عدة يمكن أن تسبب هذا النوع من الأعراض لديها".

وأظهر تشريح أجري على 10 كلاب وجود إصابة معوية خطيرة، وتبيّن أن 5 منها لديها نوعان من البكتيريا المشتركة، وهي كلوستريديوم بيرفرينجنز وبروفيدنسيا ألكاليفاسينز "بنسبة مرتفعة بشكل غير طبيعي"، كما أوضح الناطق.

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كانت الحالات كلها في محيط أوسلو، لكن أبلغ عن حالات أخرى في بقية أنحاء البلاد.

ودعت السلطات الصحية إلى إبقاء الكلاب مربوطة والحد من اختلاطها ببعضها بعضا؛ تجنبا لانتقال أي عدوى ممكنة.

وجراء ذلك، لم يعد أصحاب العديد من الكلاب ينزّهونها في الأماكن العامة كما ألغيت عروض عدة للكلاب.

وطرحت فرضيات منها أن يكون فيروس أو بكتيري أو تسمم غذائي أو تسميم وراء الإصابات.

ودعي مربو الكلاب إلى أخذها إلى طبيب بيطري عندما تظهر الأعراض الأولى؛ إذ يمكن معالجة حيواناتهم عن طريق الترطيب المكثف.

وفي هذه المرحلة، لا يوجد أي مؤشر على إذا ما كان المرض ينتقل إلى الحيوانات الأخرى أو إلى البشر.