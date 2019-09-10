نصر الله: تبرير البحرين لعدوان إسرائيل على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة

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وذكر نصر الله، في كلمة له نقلتها قناة "الميادين"، "تبرير البحرين لعدوان إسرائيل على لبنان وسوريا وفلسطين أبشع أنواع الخيانة".
وأضاف زعيم "حزب الله" بحسب القناة اللبنانبة: "نؤكد التزامنا بحقوق الفلسطينيين في لبنان وسندافع عنها. فنحن مع كل مقاومي ومناضلي فلسطين في خندق واحد ومعركة واحدة وسنبقى".
وتابع: "نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني في أراضي الـ48 وفي الضفة وغزة"، مضيفا: "نحن لسنا على الحياد ولن نكون كذلك في معركة الحق والباطل".
ووجه نصر الله حديثه لشعب البحرين، قائلا: "أنتم تجاهدون بصمودكم في وجه نظام خائن ولا بد أن يثمر".
وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة له على "تويتر"، قال تعليقا على هجوم "حزب الله" على آلية عسكرية إسرائيلية: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".
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