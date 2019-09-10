"حماس" تسيطر على طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت في قطاع غزة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "في ساعات الليلة الماضية سقطت طائرة مسيرة صغيرة في جنوب قطاع غزة. يتم التحقيق في الحادث".
من جانبها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن حركة "حماس" استولت على طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" بعد إطلاق النار عليها شرق رفح جنوب قطاع غزة.
ووفقا للتقارير الفلسطينية، أطلق "عناصر حماس المنتشرون على طول الحدود مع إسرائيل النار على الطائرة، مما تسبب في إسقاطها والسيطرة عليها".
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