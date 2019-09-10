نصر الله: الجيش الإسرائيلي تحول إلى جيش هوليوودي

وجاء كلام نصرالله بمناسبة العاشر من محرم في ختام المسيرات التي أقيمت في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي قال فيها أن "لبنان يفرض نفسه على دول العالم والكل اتصل به بعد الاعتداء الاسرائيلي الأخير قبل رد المقاومة وأثناء رد المقاومة".

وأضاف قائلا أن "على لبنان أن يعرف أنه قوي بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، ولم تبق دولة في العالم إلا واتصلت بالحكومة لتمنعنا من الرد على العدوان الاسرائيلي".

وأشار نصرالله أن كسر الخطوط الحمر لا يعني التخلي عن القرار 1701 علما ان إسرائيل لا تحترمه أبدا.