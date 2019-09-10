عائلة القذافي تصدر بيانا تطالب الاتحاد الأفريقي بفتح تحقيق في اغتياله

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© Sputnik . Vladimir Fedorenko
واختتمت عائلة القذافي، البيان بتذكير من وصفتهم بـ"كافة الشرفاء الأفارقة" بواجبهم التاريخي حيال هذا الملف والذي لن يمر مرور الكرام طال الزمان أم قصر، وفقا لنص البيان.
وقامت ثورة ضد نظام معمر القذافي في 15 فبراير/شباط 2011، حتى قتله متظاهرون فى مدينة سرت يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2011، لتنتهي مسيرة القذافي الذي أثر كثيرا في ليبيا وفي سياساتها.
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