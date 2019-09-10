دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Mi MIX 4 يأتي بشاشة Waterfall تدعم معدل تحديث 90HZ ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد مصدر جديد اليوم على أن شاومي في طريقها للإعلان الرسمي عن هاتف Mi MIX 4 في شهر سبتمبر الجاري، والذي يأتي بشاشة Waterfall تدعم معدل تحديث 90HZ.

تتجه العديد من الشركات في الفترة الأخيرة لتطوير الهواتف المميزة بشاشة كاملة بتصميم Waterfall بدون إطارات جانبية، وشركة شاومي هي واحدة من الشركات المقرر أن تقدم Mi MIX 4 قريباً بهذا التصميم في الشاشة، كما يعد أيضاً أحد إصدارات هذا العام المميزة بمعدل تحديث 90HZ في الشاشة.

ولقد أشار مصدر التسريبات أيضاً إلى أن هاتف Mi MIX 4 سيأتي بكاميرة مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 100 ميجا بيكسل، أو مستشعر سامسونج الجديد بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تستبدل الكاميرة المنزلقة بوحدة منبقة في الهاتف.

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أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف شاحن بقدرة 40W بتقنية الشحن السريع، كما تشير بعض التسريبات أيضاً إلى دعم الهاتف لشاحن لاسلكي بقدرة 30W وهو شاحن شاومي الذي أعلن عنه مؤخراً Mi Charge Turbo.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Mi MIX 4 يأتي بشاشة Waterfall تدعم معدل تحديث 90HZ ظهر على التقنية بلا حدود.