دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تعلن رسمياً عن شاحن Mi Turbo اللاسلكي بقدرة 30W ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة شاومي الآن عن شاحن 30W Mi Turbo اللاسلكي الذي ينطلق رسمياً خلال شهر سبتمبر الجاري لدعم هاتف Mi 9 Pro 5G.

يعد Mi Charge Turbo أول شاحن لاسلكي يأتي إلى الأسواق بقدرة 30W، والذي قدم اليوم في مؤتمر عقد في الصين من شاومي، حيث أكدت الشركة على قدرة الشاحن على دعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh حتى 50% في 25 دقيقة فقط.

كما أكدت شركة شاومي على أن شاحن 30W Mi Turbo اللاسلكي يمكن أن يدعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh بشكل كامل في 69 دقيقة فقط، كما أشارت الشركة في الإعلان إلى أن هاتف Mi 9 Pro 5G سيكون أول إصدار للشركة يكشف عنه خلال هذا الشهر بتقنية شحن Turbo.

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أيضاً أشارت شاومي إلى أن هذه التقنية ستدعم مستخدمي الهاتف في شحن الأجهزة الخاصة بهم لاسلكياً مثل سماعة AirPods 2 على سبيل المثال، كما أكدت الشركة على بدء تطوير شاحن لاسلكي جديد يأتي بقدرة 40W في الوقت الحالي.

يذكر أن شركة هواوي تستعد أيضاً للكشف عن هاتف Mate 30 Pro في 19 من سبتمبر، وهو أول إصدار للشركة يأتي بميزة دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30W.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تعلن رسمياً عن شاحن Mi Turbo اللاسلكي بقدرة 30W ظهر على التقنية بلا حدود.