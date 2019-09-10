شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الكويتى: مؤتمر ابوظبى احد ابرز الفعاليات العالمية لقطاع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء الكویتي الدكتور خالد الفاضل ان مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلقت فعالیاتھ امس الاثنین في ابوظبي یعد احد ابرز الفعالیات العالمیة في قطاع الطاقة ومشتقاتھا.
واضاف الفاضل في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) ان "المؤتمر یعتبر اكبر تجمھر لصناع القرار في مجال الطاقة في العالم لمناقشة آلیات استخدام
الطاقة النظیفة وتقلیل الانبعاثات الناتجة عن الطاقة".
واوضح ان ما یمیز ھذا المؤتمر عن بقیة المؤتمرات العالمیة الاخرى ھو وجود المبادرین واصحاب الافكار المتعلقة بالطاقة والمستثمرین الجادین في تحویل
ھذه الافكار الى مشاریع ناجحة في مختلف الدول.
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