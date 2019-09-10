شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبى تحبط تهريب 18 عامل لداخل الإمارات عبر منفذ بالعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ضبطت شرطة أبوظبى، تهريب عدد 18 من العمال فى شاحنة بمنفذ خطم الشكلة فى مدينة العين، من بينهم عدد من السيدات، فى محاولة تسلل غير مشروعة لدخول الدولة.



شرطة أبوظبى تحبط عملية تسلل عمال داخل شاحنة

وو وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، كانت شرطة أبوظبى تلقت معلومة أمنية بوجود محاولة تسلل فى المنفذ، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبى لضبط المتسللين .

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المتسللين داخل السيارة عقب ضبطهم

وأشادت شرطة أبوظبى، بتعاون الشركاء الاستراتيجيين وجهودهم المثمرة، والتى أسهمت فى الضبط، مؤكدة أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان الوطن، موضحة أن مثل هذه الحالات، ينجم عنها مخاطر كبيرة، ترفع من حجم المهددات والجرائم قد تصل إلى حد القتل والسرقة والاعتداء، وأن الدولة تتخذ إجراءات صارمة حيالها .



المتسللين داخل السيارة

وأكدت شرطة أبوظبى، حرصها على تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار، و مضاعفة الجهود بالتعاون مع الجهات المختصة فى عمليات التدقيق وتعزيز إجراءات التفتيش والمتابعة والمراقبة.

وذكرت، أن التسلل عبر الحدود يشكل واحداً من أخطر العمليات التى تلقى بآثار سلبية على أمن المجتمع، خاصة فى ظل ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم اقتصادى وتنموى كبير، يجعلها هدفاً لشريحة لا تغفل أجهزة وقوانين الدولة عن عبثها.