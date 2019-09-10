شكرا لقرائتكم خبر عن 9.2 مليارات دولار رصيد الاستثمارات الإماراتية فى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع عمدة مدينة روتردام أحمد أبو طالب، والوفد المرافق سبل تعزيز العلاقات وتوطيد الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وهولندا والتركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء اقتصاد معرفي مستدام ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وأشارالمنصوري إلى أن الأرقام الأخرى تعكس أيضاً نمو العلاقات، فهناك 5055 علامة تجارية هولندية مسجلة في الدولة و186 وكالة تجارية، لافتاً إلى أن أرقام الاستثمار مشجعة أيضاً.

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حيث يصل حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في هولندا نحو 9.2 مليارات دولار في العديد من المجالات، ومنها النفط والغاز الطبيعي والألومينا وإدارة المحطات والحاويات البحرية والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية.

فيما بلغ حجم الاستثمارات الهولندية في الإمارات 3.2 مليارات دولار حتى مطلع عام 2018 وبنسبة نمو وصلت إلى 43%، منوها إلى أن الأرقام إيجابية، ولكنها في الوقت ذاته لا تعكس حجم العلاقات الثنائية بين البلدين.