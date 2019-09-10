شكرا لقرائتكم خبر عن أكتوبر المقبل.. ملتقى الصحة والسلامة فى مكان العمل الأول بالدمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن الدمام فى 8 أكتوبر المقبل، فعاليات ملتقى "الصحة والسلامة فى مكان العمل الأول"، تحت شعار "نحو بيئة عمل آمنة"، بمشاركة متحدثين من أمريكا وبريطانيا وأوروبا.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح رئيس الملتقى المهندس عثمان الموسى أن الملتقى الذى يقام برعاية وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، سيركز على عددٍ من المحاور الرئيسية تشمل نظام إدارة السلامة، وتطوير مختصى السلامة وأهم الاعتمادات المهنية العالمية فى مجال محترفى السلامة.

وأضاف أن الملتقى سيتضمن الحديث عن معيار الآيزو 14005 لمنع الحوادث والأمراض المتعلقة بالعمل، والحفاظ على الصحة والسلامة فى مكان العمل، إلى جانب تقديم ورش عمل ودورات تدريبية ذات اعتماد عالمى تقام لأول مرة فى الشرق الأوسط، مثل دورة "تقييم المخاطر"، التى تقام بإشراف مباشر من الجمعية الأمريكية الدولية لمحترفى السلامة.