البرلمان العربى يؤكد ضرورة التصدى للتدخلات الخارجية بالشئون العربية الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى أن الظروف الدقيقة التى يشهدها العالم العربى تستوجب وحدة الموقف العربى والتصدى بحزم للاعتداءات الآثمة والتدخلات الخارجية فى الشئون العربية الداخلية. وقال السلمى - فى تصريح له بالقاهرة قبيل مشاركته فى أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التى تنعقد اليوم الثلاثاء - أن البرلمان العربى يعمل حالياً على إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافى، حيث عقد ندوة موسعة بالجامعة العربية شارك فيها أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة وعدد من المسؤولين والخبراء العرب، مجدداً دعم البرلمان العربى لنصرة القضية الفلسطينية ومؤكداً أن شعار دورة انعقاد البرلمان العربى ووثائقه "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

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