شكرا لقرائتكم خبر عن القيادى بحزب الله على حاطوم ليس أولهم.. تعرف على أشهر 7 اغتيالات نفذها الموساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جريمة جديدة ارتكبها جهاز الموساد الإسرائيلى تضاف إلى سجل جرائمه الملوث بالاغتيالات ،حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم العُثور على جثة علي حاطوم ، مسؤول أمني سابق في "حزب الله" اللبناني، بمنزله في بيروت ، بمنطقة برج البراجنة.

”الخليج 365” يرصد أهم 5 عمليات اغتيالات نفذها جهاز الموساد .

محمود المبحوح

اغتيل محمود المبحوح القيادى بكتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس فى 19 يناير 2010 بفندق في مدينة دبي عن عمر ناهز 50 عاما.



محمود المبحوح

وقد تم اغتياله من خلال عناصر تابعه للموساد بواسطة صعقه كهربائيًا داخل غرفته ومن ثم جرى خنقه حتى لفظ أنفاسه دون أن تظهر أي إصابات على جسده، لكن تشريح الجثة كشف عن آثار للسم في جسده، وتعرض المبحوح لأربع محاولات اغتيال قبل هذه العملية.

عماد مغنية

في 12 فبراير 2008، كان عماد مغنية، قائد العمليات الدولية في "حزب الله"، يسير في شارع هادئ ليلاً في دمشق بعد تناوله العشاء في مطعم مجاور. وعلى مسافة قريبة، كان فريق من عملاء الموساد في العاصمة السورية دمشق يرصد تحركاته.



عماد مغنية

وعندما اقترب مغنية من سيارة رباعية الدفع مركونة في موقف للسيارات، انفجرت عبوة مزروعة في إطار احتياطي في مؤخر السيارة، وتطايرت الشظايا ضمن دائرة ضيقة، فلقي مصرعه على الفور ، وقد تولّى عملاء من الموساد الإسرائيلي موجودون في تل أبيب وعلى تواصل مع العملاء على الأرض في دمشق، تشغيل جهاز التفجير عن بعد

فادي البطش



فادى البطش

عالم ومهندس وأكاديمي فلسطيني شاب مختص في الهندسة الكهربائية ، اغتاله مسلحان كانا على دراجة نارية وهو متوجه لصلاة الفجر في 21 أبريل 2018 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ورجحت السلطات الماليزية ارتباطهما بأجهزة أجنبية لكن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتهم جهاز الموساد بالمسئولية عن عملية الاغتيال، وهو نفس الاتهام الذي وجهته بعض الفصائل الفلسطينية وعائلة البطش (35 عاما).

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عز الدين الشيخ خليل



عز الدين الشيخ خليل

من كوادر حركة (حماس) قُتل بانفجار سيارته في دمشق، وحمّل قادة الحركة إسرائيل مسؤولية اغتياله. وقال بيان لوزارة الداخلية السورية إن قنبلة انفجرت أسفل مقعد السائق في سيارته، وقالت القناة الثانية التلفزيونية الإسرائيلية آنذاك نقلا عن مصادر أمنية، إن إسرائيل كانت وراء تفجير السيارة.



محمود همشري

محمود همشري

ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا، اغتيل بقنبلة في باريس عام 1972

حسين البشير

ممثل منظمة فتح في قبرص، اغتيل بزرع قنبلة في غرفته في فندق بنيقوسيا فى عام 1973

محمد النجار وكمال عدوان وكمال ناصر



محمد النجار وكمال عدوان وكمال ناصر

نفذت وحدة تابعة للموساد في العاصمة اللبنانية بيروت، عملية اغتيال لثلاثة من قادة حركة فتح ومنظمة التحرير، هم محمد يوسف النجار، وكمال عدوان عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح، وكمال ناصر المتحدث الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية فى ابريل 1973.