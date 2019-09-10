شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية غرب رام الله ويصيب ويعتقل عددا من الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلى عددا من فلسطينى قرية (أم صفا) شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية، واحتجزت آخرين خلال اقتحامها للقرية فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، فيما اعتقلت 8 فلسطينيين آخرين من مناطق متفرقة الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروى (أم صفا) مروان صباح إن العديد من سكان القرية أصيبوا بالاختناق جراء قنابل الغاز السام والمدمع التى أطلقها جنود الاحتلال صوب المنازل، وتسببت أيضا بتكسير بعض نوافذ مسجد القرية، فيما تم احتجاز شابين لعدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنهما.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

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وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت البلدة واقتحمت عددا من منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش داخلها انتهت باعتقال المواطنين الخمسة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم شابين فلسطينيين من مدينة قلقيلية شمال الضفة، وفتى (15 عاما) بعد اقتحام منزل ذويه فى بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وإجراء عمليات تفتيش داخله.