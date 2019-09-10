سقوط طائرة إسرائيلية مُسيّرة جنوب غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية مُسيّرة سقطت خلال ساعات الليل في جنوب قطاع غزة، دون أن يوضح طبيعة مهمتها أو أسباب سقوطها.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه:" سقطت، في ساعات الليلة الماضية، طائرة مُسيّرة صغيرة في جنوب قطاع غزة".

وأضاف:" يتم التحقيق في الحادث".

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات، لجمع المعلومات الاستخبارية.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن في الأشهر الماضية عن سقوط عدة طائرات مسيرة فوق أراضي قطاع غزة.

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