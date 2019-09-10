العراق.. حريق بمخزن عتاد للحشد العشائري غربي الأنبار‎

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الإثنين، بتعرض مخزن عتاد للحشد العشائري (قوات سنية موالية للحكومة) غربي محافظة الأنبار (غرب) إلى حريق، ما تسبب بتطاير القذائف وسقوطها على المناطق المحيطة.

وقال المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- للأناضول، إن "حريقاً اندلع مساء الإثنين في مخزن عتاد داخل مقر (أسود الصحراء) تابع للحشد العشائري في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار".

وأضاف، ان "الحريق تسبب بإنفلاقات في الذخيرة ما أدى إلى تطاير عدد من القذائف وسقوطها على القرى القريبة".

ولم يتم التأكيد من سبب اندلاع الحريق، إن كان نتيجة قصف بالطائرات أو لأي سبب آخر.

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