أمانة عسير تغلق مطعم شهير بأبها

الخليج - سلمى القحطاني

رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير عدد من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها ، و ذلك ضمن الحملة الرقابية التي تستهدف المطاعم .

وسجلت فرق الرقابة عدة مخالفات منها عدم وجود التراخيص اللازمة و مخالفة تجهيزاته للأنظمة و الاشتراطات المعمول بها ، بالإضافة عدم تطبيق شروط التعبئة والتخزين وتدني النظافة .

وعلى إثر ذلك تم اغلاق المطعم و اتلاف اكثر من 150 كجم من اللحوم بعد ان تم التأكد من عدم صلاحيتها للأستخدام الادمي .

الجدير بالذكر فإن الأمانة طبقت لائحة الغرامات المالية بحدها الأعلى على المطعم .