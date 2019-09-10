أمانة عسير تغلق مطعم شهير بأبها

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الخليج - سلمى القحطاني
رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير عدد من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها ، و ذلك ضمن الحملة الرقابية التي تستهدف المطاعم .
وسجلت فرق الرقابة عدة مخالفات منها عدم وجود التراخيص اللازمة و مخالفة تجهيزاته للأنظمة و الاشتراطات المعمول بها ، بالإضافة عدم تطبيق شروط التعبئة والتخزين وتدني النظافة .
وعلى إثر ذلك تم اغلاق المطعم و اتلاف اكثر من 150 كجم من اللحوم بعد ان تم التأكد من عدم صلاحيتها للأستخدام الادمي .
الجدير بالذكر فإن الأمانة طبقت لائحة الغرامات المالية بحدها الأعلى على المطعم .
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