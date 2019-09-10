أمانة عسير تعلن عن موعد القرعة العلنية للمنح

الخليج - سلمى القحطاني

تعتزم أمانة منطقة عسير البدء في إجراءات القرعة العلنية لمنح حوالي 1020 مواطنا من المشاركين ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن والمصابين والشهداء وأصحاب المنح الصريحة و التكملات والتبديل ، و ذلك لمن صدرت لهم أوامر ملكية تقتضي بمنحهم اراضي من الشهداء والمصابين واصحاب المنح الصريحة وذلك بالقرعة بدءا من نهاية شهر محرم الجاري .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه سيتم توزيع المنح بنظام القرعة العلنية والتى ستجري بمقر الساحة الشعبية على الحزام الدائري جنوب جوزات منطقة عسير من الساعه التاسعه صباحا وحسب الموعيد التالية:

1ـ المجموعة الأولى يوم الاحد الموافق 30/1/1441هـ لأفراد القوات السعودية المشاركين في سوريا والأردن الذين استكملوا ملفاتهم بعد صدور أمر ولي الامر باستثنائهم من شرط سبق المنح ولم يسبق ان نفذت لهم تلك المنحة .

2ـ المجموعة الثانية يوم الاثنين الموافق 1/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الارقام من (1906) إلى رقم (5259) .

Advertisements

3ـ المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 2/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الارقام من (5260) إلى رقم (5517) .

4- المجموعة الرابعة يوم الأربعاء الموافق 3/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الارقام من (5518) إلي رقم (5884) .

5- المجموعة الخامسة يوم الخميس الموافق 4/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من ( 5885) إلى رقم (6173) بما فيهم الشهداء والمصابين المستكملة ملفاتهم مؤخراً .

6- المجموعة السادسة يوم الأحد الموافق 7/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة ذوات المساحة البالغة 1600م2 فما فوق وكذلك أصحاب القطع الملغاة لأسباب تخطيطية وأصحاب التكملات .

و بين الحميدي بأن الأمانة تود التقيد في الحضور بالمواعيد المحددة أعلاه وستبدأ القرعة من الساعة التاسعة صباحا من كل يوم بمقر الساحة الشعبية المجاور للجوازات على الحزام الدائري، على أن يحضر صاحب المنحة صورة واضحة من الهوية الوطنية ، منبها الى ان من لم يحضر فستقترع له اللجنـة .