زفاف يتحول إلى حلبة مصارعة في لبنان!

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

تحول حفل زفاف في شمال لبنان إلى “حلبة مصارعة”، إثر شجار عنيف وقع بين أهل العريس وأهل العروس على أفضلية الرقص على شرف العروسين.

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وفي التفاصيل، أن إشكالا وقع مساء أمس الاثنين في منطقة عكار شمال لبنان، بين مدعوين إلى حفل زفاف على أفضلية “طليعة حلقة الدبكة”، تطور إلى تضارب بالأيدي وتراشق بالكراسي، وهرج ومرج في الصالة وفقًا لروسيا اليوم .

وأفادت صفحات التواصل الاجتماعي التي نقلت الفيديو، بأن الإشكال أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وأدى إلى تحطيم محتويات الصالة.

وتشهد المناطق النائية في لبنان إشكالات مشابهة بشكل متكرر، آخرها مقتل 3 أشخاص في حفل زفاف في بعلبك، بعد تبادل لإطلاق النار نتيجة مشكلة وقعت على خلفية خلاف على أغنية في الحفل.