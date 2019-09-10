"حماس" تطالب السعودية بالإفراج عن أحد مسؤولي الحركة

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طالبت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، السلطات السعودية بالإفراج عن، محمد الخضري، أحد مسؤولي الحركة الذي اعتقل قبل أشهر، واصفة اعتقاله بالخطوة الغريبة والمستهجنة.
وقالت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "أقدم جهاز مباحث أمن الدولة السعودي، يوم الخميس 4 أبريل 2019 على اعتقال الأخ د. محمد صالح الخضري (أبو هاني)، المقيم في جدة منذ نحو ثلاثة عقود، في خطوة غريبة ومستهجنة".
وأشار البيان إلى أن الخضري "كان مسؤولا عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلد مواقع قيادية عليا في الحركة، ولم يشفع له سنه، الذي بلغ 81 عاما، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من مرض عضال، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال الأنف والأذن والحنجرة، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها".
وشددت "حماس" على أن "الأمر لم يقتصر على اعتقاله، وإنما تم اعتقال نجله الأكبر د. هاني، بدون أي مبرر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".
وتابع البيان: "إن حركة حماس، إذ التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن. لذا تجد الحركة نفسها مضطرة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة".
وأفادت تقارير إعلامية عربية، في وقت سابق من الصيف الحالي، بأن السعودية تشن حملة اعتقالات ضد عناصر حركة "حماس" الفلسطينية، فيما لم تعلق المملكة رسميا على هذه الأنباء.
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نتنياهو: هذا ليس وقت اجراء مباحثات مع ايران
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وزير الطاقة السعودي: السعودية ترغب في تخصيب اليورانيوم مستقبلاً
قال وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية تريد تخصيب اليورانيوم من أجل إنتاج الطاقة، وذلك ضمن برنامجها النووي الذي يختبر الآن بمفاعلين نوويين. وأضاف بن سلمان "نتقدم في هذه العملية بحذر... وتجري الاختبارات على مفاعلين"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وأعربت السعودية غير مرة عن رغبتها في الحصول على الطاقة النووية لاستخدامات سلمية ولكن تخصيب اليورانيوم يعتبر مسألة حساسة، إذ يفتح الباب أمام استعمالات أخرى له، منها العسكرية. وهذا الأمر يشكل لبّ النزاع الذي نشهده حالياً بين الغرب وطهران. أسهم من أرامكو في الأسواق "بأقرب وقت" في سياث متصل قال بن سلمان إن المملكة تهدف إلى "عرض عام أولي" لشركة أرامكو الحكومية العملاقة للنفط "في أقرب وقت ممكن". وإطلاق سوق الأوراق المالية، المعروف بالطرح العام، يعني عرض أسهم الشركة، أو قسماً منها، للبيع على العامة. وتحدث بن سلمان للمرة الأولى بعد أن تم تعيينه بدل خالد الفالح، وزير الطاقة السابق، خلال مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي. وأضاف بن سلمان "أرامكو تحضر لطرح عام أولي يقدر بنسبة 5 بالمئة من أسهمها". بحسب رويترز، إن 5 بالمئة من أسهم أرامكو قد تشكل أكبر طرح عام في العالم. وتعتبر مسائل الطرح العام، أو إطلاق سوق الأوراق المالية في قلب العملية السعودية الاقتصادية الجديدة، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل. في السياق، أكد بن سلمان أن السياسة النفطية للمملكة "لن تتغيّر"، مضيفاً أن "مرتكزات سياستنا النفطية محددة سلفاً ولن تتغير". كما اعتبر أن "تخفيض الإنتاج سيفيد جميع أعضاء أوبك"، في وقت تدرس الدول المصدرة للنفط خيار زيادة نسبة خفض الانتاج المتفق عليها بهدف رفع أسعار الخام. العاهل السعودي يشدّد قبضة أسرته على مفاتيح الحكم الرئيسية في المملكة من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي الجديد؟
Euronews (Ar)
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"فاكساي" يضرب اليابان: مقتل امرأة وإلغاء عشرات الرحلات الجوية
ضرب إعصار عنيف صباح اليوم، الإثنين، مدينة طوكيو تُرافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وبحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل البري والجوي. وأدى الإعصار إلى مقتل امرأة بحسب ما أفادته وكالة رويترز للأنباء، كما ألغيت نحو 130 رحلة جوية. وأطلق اسم "فاكساي" على الإعصار، وبلغت سرعة الرياح التي حملها نحو 216 كلم/ساعة، دخلت البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو. كما أصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزاميّة لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقّعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكمّيات الأمطار مستويات قياسيّة. ويقدّر عدد سكان منطقة طوكيو بنحو 36 مليون نسمة، ومعروف عن العاصمة اليابانية أنها إحدى أكبر مدن العالم. وحُرمت حوالي 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وتضرّر ما لا يقلّ عن عشرة منازل في شيزوكا قرب طوكيو حيث تحطّمت نوافذ وانقلبت سيّارات، وفق وسائل إعلام محلّية. كما دعت وكالة الأرصاد الجوّية اليابانية السكّان إلى "توخّي الحذر من العواصف والأمواج القويّة والانهيارات الأرضيّة والفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات". وأظهرت مشاهد تلفزيونيّة سقفاً ضخماً لمحطّة وقود منهاراً في تاتياما، جنوبي طوكيو. وأعلنت شركة السكك الحديد إلغاء حوالى 100 رحلة قطار فائق السرعة تربط طوكيو بمدن وسط البلاد وغربها، في وقت توقّفت حركة العبّارات في خليج طوكيو. وقرّرت أحياء في العاصمة إبقاء المدارس مغلقة الإثنين بسبب المخاطر المرتبطة بالرياح التي يُتوقّع أن تظل قويّةً حتّى بعدَ مرور الإعصار. وأصيب أكثر من ثلاثين شخصًا بجروح، بينهم امرأة إصابتها خطيرة بحسب وكالة كيودو للأنباء. كما تمّ الإبلاغ عن بعض الأضرار على مسارات السكك الحديد، بما في ذلك سقوط شجرة على خطّ يربط طوكيو بإحدى الضواحي الجنوبيّة باتّجاه يوكوهاما. وعانت بعض خطوط المترو من تأخيرات أو انقطاعات في الحركة، ما سبّب ازدحاماً خانقاً في بعض محطّات هذه المدينة الضخمة البالغ عدد سكّانها 36 مليون نسمة. كما تمّ إلغاء مئات الرحلات الجوّية، ما أثّر على آلاف الركّاب. وأُغلِقت بعض الطرق السريعة الساحليّة بغرب العاصمة. جدير بالذكر بأن اليابان يشهد عادة أعاصير وعواصف استوائيّة في أواخر الصيف وخلال الخريف. للمزيد على يورونيوز: شاهد: الإعصار دوريان يتسبب في رياح قوية وأمطار مع اقترابه من كندا اليابان تختبر ابتكارا لتوليد ثلوج اصطناعية لتبريد المتفرجين خلال ألعاب طوكيو 2020 شاهد: إصابة 34 شخصا على الأقل في حادث تصادم قطار سريع بشاحنة في اليابان
Euronews (Ar)
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"بريتش إيرويز" تلغي كل رحلاتها تقريبا في بريطانيا بسبب إضراب لطياريها
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أعلنت شركة الطيران البريطانية "بريتيس إيرويز" اليوم الاثنين إلغاء أغلبية رحلاتها بالمملكة المتحدة في أول يوم من إضراب طياريها بسبب نزاع حول رواتبهم. وقالت الشركة في بيان: "ليس لدينا خيار آخر سوى إلغاء حوالي 100% من رحلاتنا". ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على عشرات الآلاف من المسافرين حيث تسيّر الشركة حوالي 850 رحلة يومياً داخل المملكة المتحدة، معظمهم من مطاري هيثرو وغاتويك في العاصمة البريطانية لندن. ومن المقرر أن يستمر الإضراب، وهو الأول من نوعه لطياري بريتيش إيرويز، لمدة 48 ساعة. وقالت الشركة إنها حاولت إنهاء الخلاف حول رواتب الطيارين للحيلولة دون بدء الإضراب إلا أن المفاوضات لم تثن المضربين عن قرارهم. إقرأ أيضاً: العثور على جثة قائدة طائرة مغربية متدربة بعد تحديد مكان سقوط طائرتها في كندا أمريكي أسود يقاضي شركة طيران أمريكية ويتهمها بالتمييز
Euronews (Ar)
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نتنياهو: هذا ليس وقت إجراء محادثات مع إيران بل وقت الضغط عليها
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.