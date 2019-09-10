العراق.. انفجار "مجهول" في مخزن عتاد تابع للحشد العشائري

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab قوات تابعة للحشد العشائري. أرشيفية سقط عدد من قذائف الهاون على قرى بمدينة هيت في محافظة الأنبار، وذلك عقب انفجار مخزن عتاد تابع للحشد العشائري لأسباب مجهولة. أخبار ذات صلة وأفاد مراسلنا بأن فرق الدفاع المدني العراقي تمكنت من السيطرة على الحريق. من جهة أخرى، أعلنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي تنفيذ عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل 15 إرهابيا من داعش من ضمنهم انتحاريون وإلقاء القبض على تسعة آخرين. شاهد أيضًا:- الزي العكسري حول العالم في صور

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