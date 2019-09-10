مسئول عراقى: طائرة مسيرة قصفت مخزن أسلحة تابع للحشد العشائرى غربى الأنبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر حكومى رفيع المستوى فى العراق اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة قصفت مخزنا للأسلحة والذخيرة تابعا للحشد العشائرى فى قضاء هيت غربى الأنبار. وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن الأنباء التى ترددت بشأن حدوث حريق فى مخزن للحشد العشائرى فى منطقة المعمورة بقضاء هيت غربى الأنبار نتيجة ماس كهربائى غير دقيقة". Advertisements وأضاف "أن طبيعة الانفجار ناجمة عن قيام طائرة مسيرة أطلقت صاروخا باتجاه مخزن الأسلحة"، موضحا أن جميع مخازن الحشد العشائرى لا يوجد فيها أسلحة ثقيلة وإنما فقط متوسطة وخفيفة. وكان مصدر أمنى عراقى قد صرح أمس الاثنين، بأن حريقا اندلع فى مخزن للأسلحة للحشد العشائرى بقضاء هيت.

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