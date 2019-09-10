شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى بعد إطلاق النيران عليها جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

وأقر جيش الاحتلال، بأن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له أسقطت شرق رفح جنوب قطاع غزة منتصف الليلة الماضية ،بعد إطلاق النيران عليها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعلن، أمس الاثنين، أن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له سقطت فى الأراضى اللبنانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان حزب الله عن أن مقاتليه أسقطوا هذه الطائرة فى منطقة بلدة رامية اللبنانية، وأنها بحوزة مقاتليه.